Başkan Yılmaz'dan görev yapan personele ziyaret

Karesi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve zabıta memurları ile Altıeylül ve Karesi esnafını ziyaret ederek kolaylıklar dileyip baklava ikram etti.

“Birlikteliğimiz daim olsun”

İlk olarak AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ile birlikte Altıeylül ve Karesi esnafını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Karesi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, “Gönül birlikteliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. 2014'te başlayan hizmet yolculuğumuza Allah'ın izni sizlerin de desteğiyle 2019'da aynı heyecan ile var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Polislere yeni yıl kutlaması

Esnaf ziyaretlerinin ardından İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile birlikte Ekipler Amirliği'ne giderek görev yapan polis memurlarına baklava ikram eden Başkan Yücel Yılmaz, “Ülkemizin ve şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz çalışan emniyet teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılının memleketimize ve ülkemize mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

İvrindi, Havran ve Edremit'e ziyaret

Başkan Yılmaz sonrasında ise İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerinin görev yaptığı denetim noktasını, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ve Havran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü, Havran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ve Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile burada görev yapan Büyükşehir Zabıta personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Başkan Yılmaz'a Havran ziyaretinde Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da eşlik etti.