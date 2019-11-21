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Başkan Yücel Yılmaz baba oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz’ın, Yavuz ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz'ın, Yavuz ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.


Başkan Yücel Yılmaz, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 1'i kız 1'i erkek 2 evlat sahibi Yılmaz çiftinin Yavuz adını verdikleri çocukları Balıkesir Şehir Hastanesinde dünyaya geldi. Yücel Yılmaz, müjdeyi sosyal medya hesaplarında fotoğraflı olarak duyurdu. Yılmaz mesajında, "Ailemize hoşgeldin Yavuz bebek. Rabbime şükürler olsun. Bugün en mutlu günlerimizden birini yaşıyoruz. Bana bu mutluluğu yaşatan eşim Mehtap hanıma ve sevincimizi paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Dilerim ki vatanına, milletine hayırlı bir evlat olursun oğlum. Ömrün uzun olsun" mesajını paylaştı.

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