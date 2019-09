Başkan Yücel Yılmaz:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Yılmaz, "Her daim eğitimci kadrolarımızın ve öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Yaz tatilinin ardından 187 bin 843 öğrenci ve 15 bin 196 öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına ilk ders ziliyle başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve inşaatı yeni tamamlanan Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda eğitim öğretime katılan öğrencilerin ilk ders heyecanını paylaştı. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde Türkiye derecesi yapan öğrencilere plaket veren Başkan Yılmaz, Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda da 1. sınıfa başlayan minik öğrencilere moral verdi. Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mutlu Aydemir, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü, Lokman Arıcıoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Binaların içini doldurmak önemli"

Hayatımızda ailemizden sonra en önemli basamak olan okullarımız, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunarak çocuklarımızı gelecek hedeflerine ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır olduğu sözleri ile öğrencilere hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, " 5 yıl Karesi Belediye Başkanlığı yaptım. Sayın Valim Ersin Yazıcı ile beraber 3 yıldır idari görevler üstleniyoruz. Sayın Kaymakamımız Abdülkadir Demir ile de 3 yıl Karesi'de beraber görev yaptık. Her ikinizin de eğitime verdiği önemi çok iyi biliyorum. Başlatmış olduğunuz ‘BENGİ Projesi' Balıkesir'de bir çığır açtı. Özellikle her ilçede okuma günleri düzenlemeniz, bütün kaymakamlarımıza ‘Kendinize okullar seçin, oralarda çocuklarla birebir ilgilenin.' diyerek; il ve ilçe müdürlerini bizzat görevlendirmeniz, ileri ki yıllarda bugün yapılmış olan çalışmaların neticesini pozitif olarak Balıkesir hayatında gözler önüne serecek. Çünkü eğitim anında sonuç veren bir şey değil. Binaları çok hızlı yaparsınız, 18-20 ayda işte bu arkamda görmüş olduğunuz bu görkemli bina bitti. Bunun içerisini dolduracak, nitelikli işlerin yapılmasını sağlayacak hem eğitim kadrosunun hem de öğrencilerin; titiz, güzel bir planlamayla sürekliliği arz eden bir şekilde gelişimini devam ettirmek lazım. Ben Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Altıeylül Kaymakamımız Dr. Oktay Kaya'nın da yapmış olduğu hizmetleri biliyoruz. Ama bütün sınıflarda bir kütüphane olsun projesiyle sınıfların hepsine birlikte kütüphane kurduk. Zannettim ki bu kütüphanelerdeki kitaplar, kendi halinde kalır, öğretmenlerimiz okutursa okunur ama öyle bir watsapp programı yapıldı ki bütün öğretmenlerimizin her gün kaç öğrenci kaç sayfa kitap okudu, okuduğu kitapla ilgili geri bildirim ne verdi gibi bir takip sistemi oluşturuldu. İşte başarı takipten geliyor. Ben sayın Valimizin her ilçede okuma günü düzenleyip bu okullardaki sportif faaliyetleri takip etmesi çocukların sosyal hayatında gelişmesiyle ilgili göstermiş olduğu özveriyi ve tüm daire müdürlerimizin, il müdürlerimizin bu konudaki hassasiyetinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Eğitimci kadrolarının yanındayız"

Öğretmenlere de seslen Başkan Yılmaz: "Gerek Büyükşehir Belediyesi olarak, gerek ilçe belediye başkanlarımız olarak her daim okullarımızın eğitimci kadrolarının yanındayız. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle beraber okullarımızın zamana uyum sağlaması, binalarda yapılması gereken değişiklikler konusunda plan çerçevesinde hepsini yerine getirmek arzusu içerisindeyiz. Eğitim öğretime yeni başlayan minik kardeşlerimize başarılar diliyoruz, tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma eğitim öğretim yılının huzurlu mutlu geçmesini Allah'tan niyaz ediyorum"şeklinde konuştu.