Başkan Yücel Yılmaz sözünü tuttu

Manyas ilçesinde bulunan Kocaçay üzerine yapılan Manyas, Gönen-Kızıksa Yolu Dere Köprüsünün inşaatı tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde modern yol ve köprü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezlerindeki ulaşım projelerine önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, merkezin yanı sıra kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak, daha konforlu ve modern ulaşım hizmeti sunacak projeleri hayata geçiriyor. Tüm ilçelerde yol ve köprü yapım çalışmalarının yanı sıra mevcut yol ve köprülerin de bakım ve onarımlarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Manyas ilçesinde bulunan Kocaçay üzerine yapılan Manyas, Gönen-Kızıksa Yolu Dere Köprüsü inşasını tamamladı. 1977 yılında bölge halkının imkanları ve devletin desteğiyle yapılan 43 yaşındaki köprünün kullanım ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap verememesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisi yapılmak üzere yıkılmıştı.

Çanakkale-Balıkesir arasında ulaşım süresini kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan ayrıca Manyas ile Kızıksa Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolun üzerinde bulunan köprü; uzunluğu 240 metre, genişliği 11 metre olmak üzere genişletilerek yeniden inşa edildi. Araç ve yayalar için hızlı ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla genişletilen köprünün her iki kenarına da 1,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı yapıldı. Eskisine göre daha modern bir görünüme sahip olan köprünün yan taraflarına korkuluk takıldı. Yıkılarak yeniden inşa edilen köprü ile giriş ve çıkış dahil olmak üzere 500 metrelik yolda ise bin 110 ton asfalt serimi yapıldı.