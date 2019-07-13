İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yücel Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yayınladığı mesajında, "Bugün kederi ve gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir yandan hürriyetine canı pahasına sahip çıkarak şehit düşen kahramanlarımızın acısını yeniden hissederken diğer yandan dünyada eşine az rastlanır bir demokrasi, bağımsızlık mücadelesi sergileyerek vatanımızı korumanın gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi Türk milletidir, milletimizin tüm fertleridir. Türk milletinin "millet" olmayı tüm dünyaya gösterdiği 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak şanlı tarihimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde hürriyetine canı pahasına sahip çıkan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemiz ve bağımsızlığımız için meydanlara koşan başta Balıkesirli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.