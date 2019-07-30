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Başkandan önemli çağrı

Balıkesir’in Havran ilçesi Belediye Başkanı Emin Ersoy “En önemli faydası ise verilen her ünite kanın bir can kurtarabiliyor olmasıdır” diyerek kan bağışı çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Başkanı Emin Ersoy “En önemli faydası ise verilen her ünite kanın bir can kurtarabiliyor olmasıdır” diyerek kan bağışı çağrısında bulundu.


Belediye Başkanı Emin Ersoy, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Belediye Hizmet binası önünde konuşlandırılan Kızılay'a ait kan bağışı aracına giderek bir ünite kan veren Belediye Başkanı Emin Ersoy, vatandaşlara da kan bağışı çağrısı yaptı.


Kan bağışı yapmanın iki türlü yararının olduğunu belirten Başkan Ersoy, vatandaşlardaki duyarlılığı daha da artırmak istediklerini belirtti. Başkan Ersoy, "Belirli zaman aralıklarında kan bağışı yapmanın, kan bağışı yapan kişinin sağlığı için önemli faydalarının olduğu uzmanlarımız tarafından her fırsatta dile getiriliyor. İkinci ve en önemli faydası ise verilen her ünite kanın bir can kurtarabiliyor olmasıdır" dedi.

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