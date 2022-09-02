Başkanlar açılışta buluştu

Balıkesir'de ilçe belediye başkanları pastane açılışında bir araya geldi.

Balıkesir'de 2010 yılından bu yana Hanzade markası ile pastanecilik sektöründe bulunan işletme 3. şubesini açtı. Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen açılışa vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, siyaset dünyası da açılışta bir araya geldi. AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis'in katıldığı açılış öncesinde dualar okundu. Savaş Göçmen ve oğulları Bilgihan ile Gökhan Göçmen'in işletmenin açılış kurdelesini yine protokol üyeleri gerçekleştirdi. Milletvekili Adil Çelik, işletmenin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül'de güzide işletmelerin açılmasından gurur duyduklarını ve her zaman destekçisi olduklarını ifade etti. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise, Balıkesir'de kaliteli marka sayısının artmasının şehre artı değer kattığını söyledi.