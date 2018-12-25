Basketbol aday hakem kursu başladı

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği basketbol aday hakem kursu 70 hakem adayının katılımıyla Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tellibayraktar, Balıkesir'de hakem ihtiyacı nedeniyle 2018-2019 sezonun ortasında aday halem kursu açmayı planladıklarını ifade ederek, “Kursumuza Türkiye'nin bir çok yerinden yoğun ilgi oldu. Şu ana kadar toplam 70 kişi müracaat etti kurslara katılmak için ancak biz bu sayının biraz daha üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Müracaatlar devam ediyor. 26 Aralık tarihine kadar kursumuz devam edecek. İlk 2 gün Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen FIBA hakemi Zafer Yılmaz'ın düzenleyeceği eğitimlerde basketbol temel kurallarıyla ilgili kursiyerlere bilgiler verilecek. Eğitimlerin ardından ayın 26'sında yapılacak sınav ile aday hakem ve masa görevlisi kursunu tamamlamış olacağız. Bu kursu başarıyla tamamlayan adaylar arasından da Balıkesir İl Temsilciliği olarak yıl içerisinde yapılacak eğitimler sonucunda yeterli seviyeye gelen hakem arkadaşlarımıza görevlendirme yapacağız. Kurstaki katılıma bakıldığında kursiyerlerin basketbol geçmişi incelendi. Yaptığımız mülakat sonucunda Balıkesir'de 2019-2020 sezonu itibariyle iyi bir sayıyla daha büyük hedeflere ulaşacağına tahmin ettiğimiz arkadaşları Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol camiasına hakem olarak kazandırmak en büyük temennimiz” dedi.