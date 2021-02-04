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BASKİ ekipleri arızalara hemen müdahale ediyor

Erdek’te içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yaşanan su patlaklarına Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri kısa sürede müdahale ederek sorunu çözüyor.

Erdek'te içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yaşanan su patlaklarına Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri kısa sürede müdahale ederek sorunu çözüyor.


Erdek ilçesinde, 24 saat görev başında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı BASKİ Erdek İşletme Şefliği ekipleri özverili çalışmalarıyla göz dolduruyor. Vatandaşlardan gelen her türlü ihbarı anından değerlendirerek, su patlakları, kanalizasyon taşkınları ve benzeri sorunları kısa sürede çözümleyen BASKİ'ye bağlı ekiplerin duyarlılığı ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Kısıtlamaya rağmen, yağmur, kar, soğuk demeden gerçekleştirdikleri çalışmalarla onarım ekibi çalışmaları vatandaşlarda memnuniyetle karşılanıyor.

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