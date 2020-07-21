Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye'de incelemelerde bulundu

Genel Müdür Günal'a, Balıkesir Büyükşehir ve Burhaniye Belediye Meclisi Üyesi Cemal Akkılınç eşlik etti.

Genel Müdür İzzet Günal, Orjan, Bahçelievler ve Ören mahallelerinde incelemelerde bulundu. Genel Müdür İzzet Güna,l yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi içerisinde bulunan Ahmet Akın Kültür Merkezi karşısındaki yeni imara açılan ve altyapı talebi bulunan ve vatandaşların mağdur olduğu Ören Mahallesi Orjan Sitesi yanında bulunan bölgede Genel Müdürlüğümüzce proje çalışmaları başlamış ve kısa sürede tamamlanacaktır. Toplamda yaklaşık 12 bin metre kanalizasyon ve 12 bin metre içme suyu hattı ve atık su terfi merkezleri yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir. Bunun için 2020 yılı yatırım programına alınarak imalatlara başlanması planlanmaktadır” dedi.