BASKİ'den açıklama: "Önceliğimiz sağlıklı ve kaliteli su sağlamak"

BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, BASKİ'nin kuruluş olarak önceliğinin halka sağlıklı ve kaliteli su sağlamak olduğu belirtildi.

BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “31 Mart 2014 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve 2560 sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere Baski Genel Müdürlüğü kurulmuştur. BASKİ Genel Müdürlüğü olarak kuruluşumuzdan bu yana önceliğimiz halkımıza sağlıklı ve kaliteli su sağlamaktır. Şebekeye verilen içme sularının tamamı içme suyu depolarından otomatik klorlama cihazıyla klorlanmaktadır. Bakiye klor ve kontrol numunelerinin takibi Sağlık İl Müdürlüğü elemanları tarafından sistematik biçimde numune musluklarından alınan numunelerin Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizi esasıyla İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik (İTASHY) hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmaktadır. Ayrıca içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza ve şikayetler ALO 185 acil arama hattımıza iletilmektedir. Buraya gelen su kalitesiyle alakalı şikayetler üzerine ekiplerimiz tarafından anında kontrol numunesi alınıp analiz edilerek sonuçlar ilgililerle paylaşılmaktadır. İçme suyu tesislerimizde üretim sırasında suyun analizi yapılarak BASKİ Genel Müdürlüğü resmi web sayfasından yayınlanmaktadır. Aynı zamanda merkez şebekelerden gün içerisinde periyodik olarak numuneler alınıp analizleri yapılmaktadır. Yoğun yağışlardan dolayı kaptajlar ve yüzey sularında geçici olarak bulanıklık meydana gelebilmektedir. Bu kapsamda depo bakım-onarım, şebeke hattı bakım-onarım ve rehabilitasyon, kaynak iyileştirme çalışmalarına ait yatırımlar genel müdürlüğümüzce devam etmektedir” görüşlerine yer verildi.