BASKİ'den Balıklı'ya yağmur suyu hattı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşaliman Adası'nda bulunan kırsal Balıklı Mahallesi'ne yağmur suyu hattı borusu döşeniyor.

Her yağış sonrasında mahallenin sular altında kalması üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından kırsal Balıklı Mahallesi'ne 400'lük boru döşeniyor. Mahalle içinde 155 metre boyunda kanal kazılarak boru döşeme çalışmaları devam ediyor. Boruların üstüne belirli aralıklarla pik döküm ızgara montajı yapılarak, yağmur sularının denize akması sağlanacak.