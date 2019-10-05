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Baskın yapılan evden 2 kilo esrar çıktı

Balıkesir’de jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda, 2 kilogram kubar esrar, tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda, 2 kilogram kubar esrar, tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, ihbar alan Manyas Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kayaca Mahallesi Dere Mevki'inde E.G.'ye ait iki katlı eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, evden 2 kilogram Kubar esrar, tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adette muşta diye tabir edilen silah ele geçirildi.


Operasyon esnasında ev içerisinde bulunan C.İ., M.Ö. ve A.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlatıldı.

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