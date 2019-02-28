Başsavcıdan hukuk ve adalet dersi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilk başlaması nedeniyle, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri'yi misafir etti. “Adalet, tecrübe ile buluşuyor” programı kapsamında Başsavcı, tecrübelerinden birtakım örneklerle öğrencilere hukuk ve adalet konulu ders verdi. Güzel ve keyifli geçen dersin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, esprili ve sıcak kanlı bir şekilde cevapladı.

“Öğrencilerimizi tecrübe ile buluşturuyoruz”

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertan Demirkapı “Adalet Meslek Yüksekokulu'nun “Adalet, Tecrübe ile Buluşuyor” programı kapsamında Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri'yi misafir ettik. Bandırmamızda Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılmasında başından beri yanımızda yer aldı. Çok güzel toplantı gerçekleştirdik. Bu durumdan öğrencilerimiz çok memnun oldu. Dersimizin sonun da öğrencilerimizin sorduğu sorulara esprili ve sıcak kanlı bir şekilde cevapladı. Bundan sonraki derslerimizde savunmanın diğer ayakları olan hukukçu büyüklerimizin, yöneticilerimizin, baro başkanlarının desteklerini alacağız. Bu derslerin devamını yapmayı planlıyoruz. Adalet Meslek Yüksekokulu'muz 2018-2019 eğitim öğretim yılı içi kapsamında açıldı. Öğrenci alımları başlandı, birinci ve ikinci öğretim olmak üzere 110 öğrencimizle birlikte eğitime devam ediyoruz. Eğitimlerimiz genellikle mesleğe yönelik, adli teşkilatına yardımcı eleman olarak çalışacak, öğrenciler yetiştiriyor. Onun yanında hukuk fakültelerine aday yetiştiriyor. Bu kapsamda öğrencilerimiz tecrübe ile buluşacaklar. “Adalet, tecrübe ile buluşuyor” adı altında derslerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.