Bataklığa saplanan av köpeğini itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde domuzun peşine düşen ve bataklığa saplanan av köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Erdek-Tatlısu kavşağında bulunan bataklığa saplanıp mahsur kalan av köpeğini yoğun uğraşın ardından kurtarıp sahibine teslim etti. Erdek kırsal mahallesi olan Yukarıyapıcı bölgesinde gece saatlerde domuz sürek avına çıkan avcılarından birinin köpeği, sürek avından kaçan domuzun peşine takıldıktan bir süre sonra bataklığa saplandı. Köpeğin sahibi Emrah Çırak, domuz avında kullandığı Kupay cinsi Pascal isimli köpeği gece karanlığı olması nedeniyle tüm aramalara rağmen bulamadı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte köpeğini aramaya devam eden Çırak, köpeğin boynundaki tasmasında bulunan çipten gelen sinyal üzerine, sinyalin bataklıktan geldiğini tespit etti. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği'nden yardım isteyen Çırak, gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda köpeğine kavuştu.

Domuz sürek avında kullandığı 5 bin lira değerindeki köpeğini çok sevdiğini, bu yüzden boynuna çip taktırdığını söyleyen Çırak, köpeğini bataklıktan kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.