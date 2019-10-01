BAÜ Ayvalık Meslek Okulu öğrencilerine ‘Antandros' dersi

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu tarafından 'Turizm Haftası' kapsamında bir konferans düzenlendi.

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdiresi Funda Ünal konuşmacı olarak katıldı.

“Balıkesir ve İlçelerinde Arkeolojik Kazılar ve Tarihi Eserlerin Korunması” hakkında genel bilgilendirmelerin yapıldığı konferansta, Balıkesir'in tarihi - kültürel zenginlikleri ve Antandros Kazılarının görselleri öğrencilere tanıtıldı.

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yakup Dinç, Müdür Yardımcısı Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Figen Erdoğdu, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hayri Taşkır, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ve Öğretim Görevlisi Emine Gülşah Gözüaçık'ın yanı sıra yüksekokul akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Konferans sonunda Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yakup Dinç Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdiresi Funda Ünal'a teşekkür etti.