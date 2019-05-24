BAÜ Ayvalık MYO' da 25. dönem mezuniyet coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Ayvalık Meslek Yüksek Okulu'nu başarıyla tamamlayan 25. dönem mezunları, okulu bitirme coşkularını geleneksel kep fırlatma etkinliği ile taçlandırdı.

Ayvalık Meslek Yüksek Okulu'nun bahçesinde gerçekleşen törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Turgut Kılıç, daire amirleri, Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Edremit, Burhaniye Meslek Yüksek Okulları'nın müdürleri, öğrenci velileri, okulun öğretim görevlileri ve öğrenciler hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde okulun mezunları adına söz alan Mimari Restorasyon Programı Öğrencisi Seren Turmuş'un gözyaşlarıyla tamamladığı konuşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Törende konuşan Ayvalık MYO Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, okul olarak 25. Dönem mezunlarını vermenin heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

1993 yılında iki bölüm 80 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Ayvalık MYO'nun bugün; Yönetim ve Organizasyon, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri, Pazarlama ve Reklamcılık, Mimarlık-Şehir Planlama Bölümleri olmak üzere 4 bölümde bin 381 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiğini kaydeden Yakup Dinç, “Zaman su misali hızla akıp geçiyor. Bir eğitim-öğretim yılı bakın ne çabuk geçti ve yılın sonuna geldik. Öğretim elamanlarınız olarak bizler eğitim-öğretim görevlerimizin dışında sizleri aileleri gibi olmaya, gideceğiniz o uzun ve zor hayat yolunda işinize yarayacak, başarılı olmanızı, becerikli olmanızı, mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacak bilgiler, alışkanlıklar kazandırmaya çalıştık, daha da çalışacağız.” dedi.

Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, kendisinden önce konuşan hatiplerin söylenmesi gereken bir çok konuya değindiğini belirterek, “Bundan sonra ise hayatın aslını ve esasını oluşturan, omuzlarınıza büyük yüklerin yükleneceği bir döneme başlangıç yapıyorsunuz. Sevgili gençler; hayat kesinlikle sizden kendisine saygı duyulmasını, hayatın ve hayat yolculuğunun içerisinde hangi rolü üstleniyorsanız üstlenin, ona özen gösterilmesini bekleyecektir. Eğer tercihleriniz bu sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getirmek noktasında olacaksa; kaliteli bir yurttaş, kaliteli iş erbapları olarak toplumda karşılığınız gerçekten müspet olacaktır. Bu tercihiniz sizinle beraber toplumumuzun geleceğini belirleyecektir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Ayvalık'ın sevilen simalarından ve okulun en yaşlı mezunu Halil Sezer'in mezuniyet pastasını kesmesinin sonrasında de okulun 4 bölümünde dereceye girenlere mezuniyet belgeleri Kaymakam Görgülüarslan öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören; mezun olan öğrencilerin mezuniyet coşkusunu keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.