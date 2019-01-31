BAÜ Ayvalık MYO'da görevi Yakup Dinç devraldı

Dr. Hasan Hüseyin Şahan, görevini Ayvalık Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yakup Dinç'e devretti.

Görev değişimi dolayısıyla Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde düzenlenen devir-teslim törenine Yüksekokul akademik ve idari personeli katıldı.

MYO Müdürü Doç.Dr. Hasan Hüseyin Şahan Yüksekokul akademik ve idari personeline bugüne kadar ki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Görevi devralan Dr. Öğretim Üyesi Yakup Dinç'in Ayvalık MYO'da görev bayrağını daha ileriye ve yükseğe taşımak için, bugüne kadar nasıl gayret gösterildiyse, bundan sonra da aynı heyecanla devam etmek için çaba göstereceklerin belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Yakup Dinç de akademik olarak büyümek yeni bölümler açarak okuldaki öğrenci sayısını artırmak ve Ayvalık Meslek Yüksekokulunun bütün bölümleri ile birlikte yöre ve sektörle işbirliği içinde olmasını sağlamak temel amaçları olduğunu belirtti.

Dinç, Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nun ilçe halkının hizmetinde olduğunu da sözlerine ekledi.