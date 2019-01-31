İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BAÜ Ayvalık MYO'da görevi Yakup Dinç devraldı

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.

Dr. Hasan Hüseyin Şahan, görevini Ayvalık Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yakup Dinç'e devretti.


Görev değişimi dolayısıyla Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde düzenlenen devir-teslim törenine Yüksekokul akademik ve idari personeli katıldı.


MYO Müdürü Doç.Dr. Hasan Hüseyin Şahan Yüksekokul akademik ve idari personeline bugüne kadar ki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Görevi devralan Dr. Öğretim Üyesi Yakup Dinç'in Ayvalık MYO'da görev bayrağını daha ileriye ve yükseğe taşımak için, bugüne kadar nasıl gayret gösterildiyse, bundan sonra da aynı heyecanla devam etmek için çaba göstereceklerin belirtti.


Dr. Öğretim Üyesi Yakup Dinç de akademik olarak büyümek yeni bölümler açarak okuldaki öğrenci sayısını artırmak ve Ayvalık Meslek Yüksekokulunun bütün bölümleri ile birlikte yöre ve sektörle işbirliği içinde olmasını sağlamak temel amaçları olduğunu belirtti.


Dinç, Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nun ilçe halkının hizmetinde olduğunu da sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.