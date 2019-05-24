BAÜ Burhaniye MYO da 25. mezuniyet coşkusu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Burhaniye Meslek Yüksek Okulu'nu başarıyla tamamlayan 25. dönem mezunları, okulu bitirme coşkularını geleneksel kep fırlatma etkinliği ile taçlandırdı.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde, gerçekleşen törende; Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Rektör Vekili Prof. Dr.Turgut Kılıç, Belediye Başkan Vekili Murat Yazgan, daire müdürleri, Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Edremit, Ayvalık Meslek Yüksek Okulları'nın müdürleri, öğrenci velileri, okulun öğretim görevlileri ve öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde okulun halk oyunları ekibi gösteriler yaptı. Mezunlar adına söz alan okul birincisi Ahmet Nasih Demiröz, 55 yaşında okul bitirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatırken, öğretmenleri ve arkadaşlarını unutmayacağını söyledi. Demiröz, “Bu gün kendimi hem gururlu hem hüzünlü hem de sevinçli hissettiğim bir gün. İki yıl süren birlikteliğimiz artık sona eriyor. Bu okulu kazandığım, Üniversite sınavlarına girerken sevgili eşimin ve oğlumun bundan son anda haberleri oldu. Bana, sınava bir çok taze beyinler giriyor. Hiç çalışmadın. Ne sorulacağını bilmiyorsun. Ve haklı olarak, onlarla nasıl yarışacaksın dediler. Ama başardım. Bugünde mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı unutmayacağım” dedi. Törende konuşan Burhaniye MYO Müdürü Prof.Dr. M.Oğuzhan İlban, okul olarak 25. Dönem mezunlarını vermenin heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Müdür İlban, “ Bu gün 25.mezuniyet törenimizi yapıyoruz. 80 öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzun kuruluşundan bu güne kadar yaklaşık 3 bin 600 öğrenciyi mezun ettik. Sevgili öğrencilerimiz, sizlerden hayal etmenizi istiyorum. Hayal ederseniz başarılı olursunuz. Ülkemizi, ailenizi, mesleğinizi ve kendinizi sevin. Sizleri buraya gönderen ailelerinize teşekkür ediyorum. Aileleriniz büyük fedakarlıklar yaptı. Ülkemizi seven birer insan olunuz. Bizleri unutmayın. Bizler sizleri çok sevdik. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner ve Rektör Vekili Prof.Dr.Turgut Kılıç da yaptıkları konuşmalarda öğrencilere başarı dilerken, onlara yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti.. Okul birincisi Ahmet Nasih Demiröz, ikinci Emre Kök ve üçüncü Elif Metin'in ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Prof.Dr.Turgut Kılıç ve Başkan Vekili Murat Yazgan tarafından verildi. Öğrenciler hep birlikte kep atarken, büyük mutluluk yaşadı.