BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi açıldı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi açılışı Vali Ersin Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleşti.

BAÜN Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin 1 Şubat tarihinde hizmete giren acil servisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan Valki Ersin Yazıcı ve protolok üyeleri bölümleri gezerek BAÜN Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş'tan bilgiler aldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş yaptığı açıklama “Tıp Fakültemizin acil servisini 1 Şubat itibariyle açtık. Aynı gün yoğun bakım ünitemizde hasta kabulüne başladık. Kendimize bir süre belirledik, bu sürede bir aksilikle karşılaşır mıyız diye. Her hangi bir aksilik olmadı. Şuan da acilde 6 hekim, 4 pratisyen hekimimiz ve yardımcı destek personelimiz var. Şuan da yeteri sayıda acilde hekimimiz çalışıyor. Acilin açılması bizim için çok önemli bir konuydu ve büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği ortadan kaldırdık. Şehir merkezinde bir vaka olsa 112 elbette onu buraya getirmeyecek ama acilimizin açılması şu yönden önemlidir. Şehir ve Balıkesir Devlet Hastanesinde sağlık hizmeti gören hastalar 3. Basamak bir sağlık hizmeti almak istediklerinde, üniversiteye sevki gerektiğinde daha çok çevre illere Uludağ, Ege ve 9 Eylül'le gidiyordu. Biz bu acili açarak hasta kabulü gerçekleştirmiş ve sevki minumuma düşürmüş olacağız. Bugünde bir açılış programı düzenledik. Acilin açılışında büyük emekleri ve destekleri olan valimiz, milletvekillerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum”dedi.

Vali Ersin Yazıcı ise “Araştırma hastanesi acil servisi bütün personelleri gönülleri ile önce işe başladılar. Buna karar vermek için önce gönlümüzü vermemiz lazım. Hem başhekimimiz hemde rektörümüz bu işe çok istekliydi. Bizde destek olmaya çalıştık. İnşallah devlet bir tane kurumlar bir ve beraber oldu mu güzel sonuçlar çıkacak. İnanıyoruz ki biz çok daha iyi ve çok daha büyük bir sonuca doğru ilerleyeceğiz. Bu güzel bir başlangıç sağ olun ellerinize sağlık. İnşallah hastanemizde büyüyecek gerçekten Balıkesir'e yakışır bir hastaneye burası dönüşecek”şeklinde konuştu.