İhlas Haber Ajansı

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BAÜN' den Çanakkale şehitlerine vefa

Balıkesir Üniversitesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Merkez Yemekhane ve Tıp Fakültesi Yemekhanesinde öğle yemeği menüsünde, Çanakkale Savaşları esnasında askerlerimizin yediği yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü sunuldu.


Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl da merkez yemekhanedeki programa katılırken, program öncesinde de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yemekhanede açılan Çanakkale Zaferi sergisini ziyaret ettiler.

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