BAÜN E-Spor takımı Türkiye şampiyonu

BAÜN E-Spor Takımı, 49 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi E-Spor Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen final müsabakasında Anadolu Üniversitesi E-Spor Takımını 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı. Bu sonuçla; Arş. Gör. Alp Kaan Kilci ve Arş. Gör. Serhat Yalçıner'in antrenörlüğünde, Fatih Furkan Mengi, Kaan, Gürtay, Burak Çöl, Furkan Kurt ve Yusuf Bozkuş'tan oluşan E-Spor Takımı, şampiyonayı namağlup tamamlayarak Türkiye Şampiyonu olma başarısın gösterdi.