BAÜN Hastanesi Acil Servisinin kuruluşunun 2. Yıldönümü

yıldönümünde gelişimini hızla sürdürüyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un göreve başlamasının ardından yapılanmasını hızla tamamlayan Acil Tıp Kliniği, 8 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisinin yanı sıra bünyesindeki 35 yatak ve son teknoloji ekipmanlarla Balıkesir ve çevre illerden vatandaşlara hizmet veriyor.

Kuruluşunun ardından kısa süre içerisinde Sağlık Bakanlığından Balıkesir'deki ilk 3. Seviye Acil Servis tescilini alan BAÜN Acil Servisi, Tıpta Uzmanlık Kurulunca acil tıp uzmanlık eğitimi için yetkilendirilen Balıkesir'deki ilk ve tek acil tıp kliniği olarak da ilk uzmanlık öğrencilerini yakın zamanda kabul etti. 4 uzmanlık öğrencisi bulunan klinik için, 2021 1. Dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı kapsamında da 15 yeni asistan kadrosu açıldı.

Acil Servisin kuruluşunun 2. yıldönümünde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “Acil Servisimiz, başta Balıkesir olmak üzere çevre illere de hizmet vermektedir. Yılda yaklaşık 50 bin hastaya hizmet veren acil servisimizde Türkiye ortalamasının çok üzerinde yatış oranı mevcuttur. Bu durum, acil servisimize başvuran hastaların özellikli olduğunu göstermektedir. Yakın dönemde bünyesinde yoğun bakım ünitesi açılması planlanan acil tıp kliniğimiz, emin adımlarla büyüyüp gelişmeye devam edecektir” dedi.