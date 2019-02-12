BAÜN Hastanesinde ilk obezite ameliyatı gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde ilk obezite ameliyatı gerçekleşti. Gerçekleştirilen ameliyat hakkında bilgiler veren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Murat Başbuğ, obezitenin günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını belirtirken; diyet, egzersiz ve ilaçla tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğu durumlarda uygulanan bariatrik ve metabolik cerrahinin, kalıcı kilo kaybı için önerilen yöntemlerin başında geldiğini ifade etti. Dr. Murat Başbuğ, “Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş'un ve Başhekimimiz Prof. Dr. Ali Engin Ulusal'ın destekleriyle hastanemizde endokrinoloji, psikiyatri, anestezi uzmanları ve diyetisyenlerimizden oluşan uzman obezite birimini kurduk. Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çay'ın anabilim dalımıza katılmasıyla kadromuzu daha da güçlendirerek ilk obezite ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızı 4. gününde şifa ile taburcu ettik. Balıkesir ilimize ve bölgemize hastanemiz adına böyle bir imkanı sağladığımız için büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayız” şeklinde konuştu.

Çay: “Obezite ameliyatlarını kapalı yapıyoruz”

Genel Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çay da obezite operasyonlarına karar vermek için Vücut Kitle İndeksi'ni (VKİ) kullandıklarını, VKİ 40'ın üzerinde olanlar veya 35-40 arasında olup diyabet, kalp hastalıkları gibi ek rahatsızlıkları olan hastaları ameliyat ettiklerini söyledi. Dr. Ferhat Çay, “En sık yapılan operasyon tüp mide operasyonu olarak da bilinen sleeve gastrektomi operasyonudur. Bu operasyon deneyimli ellerde ortalama 35-40 dakika sürmektedir. Kapalı (Laparoskopik) obezite ameliyatlarımız, 4 adet 1 santimlik küçük kesilerden yapılmaktadır. Operasyon sonrasında 2. günde uzman diyetisyenimiz eşliğinde hastamızı yeme içmesine başlatıp, 3. veya 4. günde taburcu etmekteyiz. Bunun yanında gastrik by-pass ve diğer ileri düzey obezite cerrahisi işlemleri de uygun hasta grubuna kliniğimizde yapılacaktır” dedi.

Bütün ameliyatlarda kanama, kaçak gibi komplikasyonların görülme ihtimali olabileceğini belirten Çay, deneyimli kliniklerde bu komplikasyonların çok düşük oranlarda görüldüğünü, kurdukları obezite ekibi ile de operasyon sonrasında hastaların düzenli takip ve kontrollerini yaptıklarını sözlerine ekledi.