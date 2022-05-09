BAÜN Hastanesinde Personel kadrosu bin 344 oldu

basamak niteliğinde sağlık hizmeti veren Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, tüm birimlerinde personel kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, son 3 yılda yapılan çalışmalar ve yeni personel alımlarıyla üniversite hastanesinin personel kadrosunu büyük oranda güçlendirdiklerini ifade ederken, Tıpta Uzmanlık Sınavı 1. Dönem yerleştirme sonuçlarına göre 78 yeni asistan doktorun daha uzmanlık eğitimi görevine başlayacağını belirtti. Hastanede hizmet kapasitesini genişletmek adına ek bina projelerini de yakından takip ettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ilk olarak 100 yataklı ek hastane binası inşaatına bu yıl başlanacağını sözlerine ekledi.

Toplam personel sayısı 801'den bin 344'e yükseldi

Üniversite hastanesindeki güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Üniversite yönetimi olarak, hastanemizin gelişimi doğrultusunda gerek fiziki anlamda gerekse insan kaynağı alanında gerekli çalışmaları yerine getiriyoruz. Şehirle bütünleşmenin en önemli ayaklarından olan Üniversite Hastanemizde, her alanda vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmet vererek, şehir dışına sevkleri mimimum seviyeye indirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Acil Servis ve 3. Basamak Yoğun Bakımların da aralarında olduğu yeni birimlerin faaliyete girmesi, personel kadrosunun güçlendirilmesi ve hastane yatak kapasitesinin artırılması oldukça önemli. 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana gelişim sürecinde personel yapılanmamıza bakıldığında, üniversite hastanemizde görev yapan akademik personel sayısının 159'dan 410'a ulaştığını, 4B'li ve 4D'li personel sayısının 506'dan 793'e ulaştığını görüyoruz. 1 Şubat 2019 tarihinde açılan Acil Servisimizde görev yapan doktor, hemşire ve diğer personel sayısı da 75'e ulaştı. Sonuç olarak yaklaşık üç yılda üniversite hastanemizde görev yapan akademik, idari, 4B'li ve 4D'li toplam personel sayımız 801'den bin 344'e ulaştı” dedi.

Yapılan düzenlemelerle 50 ek yatak kazandırılan hastanenin yatak kapasitesinin de 287'ye ulaştığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Hastanemiz, kısa sürede tamamlamayı planladığımız 100 yataklı ek binamızın da faaliyete geçmesiyle büyümeye devam edecek. İnsan odaklı, sürdürülebilir bir sağlık hizmeti anlayışıyla çalışıyoruz. Bundan sonra da Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli şekilde, vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.