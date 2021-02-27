BAÜN Hastanesi'nde test sayısı 125 bini geçti

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen PCR teşhis merkezinde yapılan test sayısı 125 bini geçti.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Covid-19 PCR teşhis merkezi 24 Mart 2020 tarihinden bu yana 125 bin 24 test yaptı. 7/24 esasına göre çalışan tanı merkezindeki başarılı çalışmalar nedeniyle Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş personeli tebrik etti. Laboratuvarda çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. İlter Kuş, “Üniversite hastanemizdeki PCR teşhis Merkezimiz 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ederek test çalışmalarını sürdürüyor. Tanı merkezimizde görevli personelimize yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.