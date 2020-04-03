İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BAÜN Rektörü Kuş'tan işletmecileri rahatlatan açıklama

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), kampüs bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren ticari işletmecilerden 3 ay süresince kira alınmayacağını açıkladı.


BAÜN tarafından alınan kararda, Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işletmelerin faaliyetlerini durdurmasının ardından iş yeri sahiplerinin yüreğine su serperek rahatlatacak açıklama yapıldı. Kararla ilgili Rektörlük tarafından yapılan açıklamada “Üniversitemiz bünyesindeki merkez ve ilçeler dahil olmak üzeri faaliyet gösteren kantin, kafe, kırtasiye, dükkan ve spor kompleksi yerleri, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatıldığından, işletmecilerden 3 ay boyunca kira alınmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.


Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede üniversitede çok sayıda işletmecinin kiracı olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle kapalı bulunan işletmelerin mağdur olmaması adına 3 ay süresince kira alınmayacağını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.