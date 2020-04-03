BAÜN Rektörü Kuş'tan işletmecileri rahatlatan açıklama

BAÜN tarafından alınan kararda, Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işletmelerin faaliyetlerini durdurmasının ardından iş yeri sahiplerinin yüreğine su serperek rahatlatacak açıklama yapıldı. Kararla ilgili Rektörlük tarafından yapılan açıklamada “Üniversitemiz bünyesindeki merkez ve ilçeler dahil olmak üzeri faaliyet gösteren kantin, kafe, kırtasiye, dükkan ve spor kompleksi yerleri, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatıldığından, işletmecilerden 3 ay boyunca kira alınmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede üniversitede çok sayıda işletmecinin kiracı olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle kapalı bulunan işletmelerin mağdur olmaması adına 3 ay süresince kira alınmayacağını dile getirdi.