BAÜN Rektörü Oğurlu, Şampiyon Boksörlerle buluştu

Dr. Yücel Oğurlu, Üniversiteler Boks Türkiye Şampiyonasında üniversiteyi başarıyla temsil eden sporcu öğrencilerle bir araya geldi.

Kastamonu'da gerçekleştirilen Üniversiteler Boks Türkiye Şampiyonasında 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın yanı sıra takımlarda da Türkiye Üçüncülüğünü kazanan Balıkesir Üniversitesi Boks Takımı, beraberlerinde Takım sorumluları Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen , Öğr. Gör. Harun Kahraman ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V. Hasan Yetişir ile birlikte Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiği sporcuları ve takım sorumlularını elde edilen başarılı sonuçlar için tebrik etti. Sporcu öğrenciler de kendilerine gösterilen ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Üniversiteler Boks Türkiye Şampiyonasında Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin Kazandığı Derece ve Madalyalar: Barış Çakan, Altın Madalya, Gözde Yağız, Serdar Şayık, Gümüş Madalya, Zeliha İrem Barış, Gökhan Uluğaç, Fatih Baki Çiftçi 92 kg. Bronz Madalya aldı.