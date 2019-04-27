BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, öğrenci evine konuk oldu

Dr. İlter Kuş, üniversite öğrencilerinden gelen çay davetini geri çevirmeyerek evlerine konuk oldu. Ziyarette Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, davetleri için teşekkür ettiği öğrencilerin üniversite hakkındaki talep ve önerilerini de dinledi.

BAÜNRektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu. Ev sahibi öğrenciler ile üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören arkadaşlarının yer aldığı buluşmada öğrenciler Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti. Rektör İlter Kuş'un göreve gelişinin ardından başlayan “Rektör-Öğrenci Buluşmaları” etkinliklerinden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, başta kısa sürede hizmete açılan Tıp Fakültesi yemekhanesi olmak üzere çözüme kavuşturulan talepleri için de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkürlerini ilettiler. Rektör İlter Kuş da Rektörlük olarak karşılayabilecekleri talepleri yerine getireceklerini söylerken, öğrencilerin özellikle kampüse ulaşım gibi konulardaki problemlerine dair talep ve önerileriyle ilgili olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la görüşeceklerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ayrıca başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere merkezdeki belediye başkanlarının üniversiteyle yakından ilgilendiklerini ve birçok konuda kendilerine destek verdiklerini paylaşırken; üniversitenin tüm birimleri ve öğrencilerinin kendileri için eşit ve değerli olduğunu, yönetim olarak da tüm çalışmalarını bu ilkeyle sürdürdüklerini söyledi.