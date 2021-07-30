BAÜN Teknokent e-spor panellerine başladı

Bauntek&E-spor Eğitimi işbirliği kapsamında; 14 oturumdan oluşacak Eğitim Panelleri'nin 1. Oturumu Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Teknokent ev sahipliğinde, Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir'in yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Türkiye'de son zamanlarda gençler arasında büyük ilgi çeken e-sporun yaygınlaştırılmasını amaçlayan eğitim seminerinde e-sporun oluşturduğu ekosistem hakkında gençlere doğru yönlendirmeler yapılacak. Eğitim panelleri 26 Ağustos tarihinde son bulacak. Balıkesir Teknokent evsahipliğinde düzenlenen panellere e-spor konusunda uzman kişiler katılacak.

“E-sporu gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

E-spor eğitim panellerinin açılışında konuşan Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir şunları söyledi

“Günümüzün kavram olarak en fazla dikkat çeken ve kavramın içinde barındırdığı anlamlar itibari ile dijital yerliler ile dijital göçebelerin birbirini anlamakta zorlandığı e-sporun, toplumun tüm fertleri tarafından anlaşılabilmesi amacı ile E-spor Okuryazarlık programları düzenlenmektedir. Okuryazarlık eğitimleri ile hedeflenen amaç kavramın doğru biçimde anlaşılarak, geleceğin meslekleri içerisinde yer alan e-spor ve e-sporun oluşturduğu ekosistem hakkında gençlerimize doğru yönlendirmeler yapabilmektir. Bu manada içinde spor geçen e-spor, ülkemizde üniversite öğrencileri ile bilimsel temelleri olan bir programda buluşuyor. Balıkesir Üniversitesi Teknokent olarak Z kuşağının yakından takip ettiği E-sporu gençler ile buluşturmanın gurunu yaşıyoruz.

“Son 10 senedir e-spor büyüme trendi içerisine girdi”

E-spor, günümüz dünyasında son 10 senedir hızlı bir büyüme trendi içerisine girmiştir. Ülkemizde de özellikle son 5 yılda ciddi gelişmeler göstermiştir. 2018 yılında Türkiye E-spor Federasyonu' nun kurulması ile kamusal düzenlemeler ile e-sporun alt yapısı oluşturulmaya başlanmıştır. E-spor, ülkemizde üniversitelerin sağladığı altyapılar ile büyüme trendine girmiştir. Ülkemizde çok sayıda üniversite bünyesinde e-spor kulüpleri bulunmaktadır. Ve kariyer açısından gençlere farklı bakış açıları sağlamaktadır. Bilimsel temellerinin de atıldığı e-spor, ülkemizde sınırlı sayıda da olsa akademisyenler tarafından multidisipliner bir yaklaşım ile ele alınmaktadır. Her geçen gün daha hızlı büyüyeceğine inandığımız e-sporun, bu tür bilimsel temelleri olan programlar ile buluşması e-sporun, akademik gelişiminde önem arz etmektedir.Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi Rektörü Değerli Hocamız Prof. Dr. İlter Kuş'a, iş birliği içerisinde olduğumuz E-spor Eğitim Ekibine ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Teknokent olarak bu online seminerlere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”