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BAUN Tıp Fakültesi Hastanesinde koronavirüs testi sayısı 45 bini aştı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Covid-19 PCR Tanı Merkezinde yapılan test sayısı 45 bin 103’e ulaştı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Covid-19 PCR Tanı Merkezinde yapılan test sayısı 45 bin 103'e ulaştı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Covid-19 PCR Tanı Merkezinde büyük özveriyle çalışan personele teşekkür etti.


Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 37 laboratuvardan birisi olan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi PCR Tanı Merkezi'nde yapılan test sayısı 45 bin 103 oldu. Balıkesir Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24 Mart tarihinden bu yana yapılan konovirüs testleri 45 bini aştı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş merkezde görevli akademisyen ve personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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