BAÜN Tıp Fakültesi Hastanesi'nde test sayısı 55 bini aştı

Dr. İlter Kuş, üniversite hastanesi kapsamında Covid-19 PCR tanı merkezinde yapılan test sayısının 55 bin 865 olduğunu söyledi. Tanı merkezinde görevli personele teşekkür eden Prof. Dr. İlter Kuş hastalığın yayılmasına engel olmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24 Mart'tan bu yana yapılan PCR testlerindeki sayı 55 bin 865'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği 37 laboratuvardan biri olan Balıkesir Üniversitesi Covid-19 PCR Tanı Merkezi Balıkesir ve Çanakkale illerine hizmet veriyor. Üniversite röktürü Prof. Dr. İlter Kuş Covid-19 PCR Tanı Merkezi'nde görevli hoca ve personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, vatandaşlardan hastalığın yayılmasının yavaşlatılması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.