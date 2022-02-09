BAÜN Tıp Fakültesi'ne yeni konferans salonu

Tıp Fakültesi içerisinde yer alan konferans salonunun açılış ve tanıtım programına; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimi ile Tıp Fakültesi akademik ve idari personeli katıldı.

Gerçekleşen programda; Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ali Engin Ulusal, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a konferans salonu hakkında bilgiler verirken, gerçekleştirilen çalışmalara verdiği destekler dolayısıyla da teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş da üniversiteye yeni bir toplantı ve etkinlik salonu kazandırmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonunun Tıp Fakültesi ve üniversite için hayırlı olması dileklerinde bulundu.