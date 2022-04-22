İhlas Haber Ajansı

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BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı okul sporları faaliyetleri dahilinde düzenlenen, Balıkesir Okullar Arası Triatlon İl Birinciliği Müsabakaları, 36 farklı okuldan sporcuların katılımıyla, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde gerçekleştirildi.


Balıkesir Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Alparslan Türkeş Stadyumu ile Kampüs alanında yapılan organizasyonda; yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan Triatlon müsabakaları, erkek ve kadın sporcuların katılımıyla minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde tamamlandı.

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