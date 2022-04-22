BAÜN, Triatlon İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Balıkesir Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Alparslan Türkeş Stadyumu ile Kampüs alanında yapılan organizasyonda; yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan Triatlon müsabakaları, erkek ve kadın sporcuların katılımıyla minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde tamamlandı.