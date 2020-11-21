BAÜN, Veteriner Fakültesiyle Bölge Hayvancılığına Güç Katıyor

Üniversite bünyesindeki Veteriner Fakültesi de modern ve teknolojik altyapısı, güçlü ve donanımlı akademik kadrosuyla öncelikle hayvan ve halk sağlığının teminatı olan geleceğin Veteriner Hekimlerini yetiştirirken, bünyesindeki Hayvan Hastanesi ile de Balıkesir ile bölge hayvancılığına hizmet etmeye devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, eğitim-öğretim çalışmaları ve bilim üretiminin yanı sıra şehirle bütünleşmenin üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını söylerken, şehirle bütünleşmenin önemli ayaklarından olduğunu belirttiği Veteriner Fakültesinin de tüm olanaklarıyla Balıkesir ve çevresinde hayvancılık faaliyetlerine güç kattığını dile getirdi.

Hayvan Hastanesi Bölgenin Hizmetinde

Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesinde deneyimli akademik kadronun sorumluluğunda; İç Hastalıkları, Cerrahi ve Doğum ve Jinekoloji kliniklerinde kedi, köpek ve kuş gibi küçük hayvanlar; at, inek, deve, koyun ve keçi gibi büyük hayvanlar ve kümes hayvanlarının her türlü teşhis, tedavi ve operasyonlarının yapılabildiğini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Türkiye'yi doyuran il olarak tanımlanan Balıkesir'de üniversite olarak hayvancılığa desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş fakültede, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar başta olmak üzere halk sağlığı ve çevre konularında konferans, panel, danışmanlık hizmetleri, yurtiçi ve yurtdışı projeler gibi çalışmaların da sürdürüldüğünü ifade ederken; büyükşehir ve ilçe belediyeleri, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birlik ve dernekler ile kamu kurum ve kuruluşları gibi dış paydaşlarla da iş birliği protokollerinin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.