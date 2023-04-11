BAÜN'de Balıkesir Hayvancılığı için iş birliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Ticaret Borsası, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile damızlık koç üretiminde kapasite artırılıyor.

Yapılan iş birliği ile BAÜN Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Üretim Çiftliğinde yer alan Damızlık Koç Merkezindeki çalışmaları büyütülerek, koç üretiminin yanında manda yetiştiriciliği de gerçekleştirilecek. Şehirle bütünleşme noktasında önemli bir adım olan iş birliğiyle, hayvansal üretimden elde edilen ürünlerin, alanda kurulacak mandırada katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi de hedefleniyor. Kurulacak olan tesis ile üreticiler, proje dahilinde üretilen damızlık koçları kullanarak sürülerini büyütme, kaliteli ve yüksek verimli hayvan ırkına sahip olma; ayrıca, uzman personelden eğitim alma imkânı da bulacak.

İş birliği dahilinde Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, görüş alışverişinde bulunmak üzere Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.

İş birliği çalışmaları daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve ilgili kurum amirleri, BAÜN Hayvancılık Uygulama Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.