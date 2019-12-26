BAÜN'de CBS günü etkinliği

Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü'nün ev sahipliği yaptığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü Etkinliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile BAÜN Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Başarsoft firmasının işbirliği ile düzenlenen etkinlik, başta Coğrafya bölümü öğrencileri olmak üzere çok sayıda izleyici tarafından takip edildi. Etkinlik, Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsa Cürebal açılış konuşmaları ile başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Emlak Daire Başkanı Nezih Gülesanlar “BASKİ'de CBS Uygulamaları”, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz “İtfaiye, Acil Durum ve Kurtarma Faaliyetlerinde CBS”, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi CBS Uzmanı Murat Yaman “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde CBS Uygulamaları”, Başarsoft Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dabanlı “Başarsoft Tanıtımı”, Başarsoft Eğitim Uzmanı Fatih Sucu “Başarsoft Faaliyetleri ve Eğitim Hizmetleri”, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erdal Gümüş “Milenyumda CBS” konularında sunumlar gerçekleştirdi. İlgi ile takip edilen sunumlar sonrasında Başarsoft firması öğrencilere interaktif bir bilgi yarışması uygulayarak bu yarışma sonuçlarına göre 1 navigasyon ve 3 CBS eğitimi hediye olarak dağıtıldı.