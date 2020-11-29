BAÜN'de test sayısı 100 bini geçti

Üniversite hastanesi Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir biçimde çalışarak yeni covid yoğun bakım ünitesini de devreye soktu.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, "Öncelikle bu salgın döneminde cansiperane şekilde çalışan hocalarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Salgın sürecinin başından bu yana Covid-19 PCR tanı merkezimiz 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir. Hastanemizde oluşturduğumuz covid servisine ilave olarak yeni yoğun bakım ünitesini de açmış olduk. Valimiz Sayın Hasan Şıldak'ın öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir biçimde çalışıyoruz. Üniversite hastanemizin tüm imkanlarını şehrimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Burada en büyük görev yine vatandaşlarımıza düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz. Bulaşma riskini minimuma indirmek zorundayız" dedi.