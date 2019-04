BAÜN'de yenilenebilir enerji konferansı

B. 2020 Yenilenebilir Enerji Hedefi" kapsamında Erasmus + URESA Proje konulu düzenlenen konferansa 100'den fazla öğrenci ve akademisyen katıldı.

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulunda Avrupa Birliği Projeleri, Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki 2020 hedefleri ve aynı kapsamda yürütülen, Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık projesi olan AB Erasmus+ Programı URESA projesi tanıtıldı. 2017 yılında Polonya'da Tarım Bakanlığı bünyesinde yer alan MODR koordinatörlüğünde AB tarafından desteklenen, 2 yıl süreli Türkiye'den Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Polonya'dan ARID Lacjum, Slovakya'dan New Edu katışdı. Bulgaristan'dan ZISZ adlı kurum ve kuruluşların ortak olduğu ‘URESA- “Utilization of renewable energy sources in agricultural vocational education' başlıklı AB Erasmus+ projesinin proje çıktılarının pilot testi ve yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında düzenlenen konferansa 100'den fazla öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Balıkesir ilinin biyokütle enerji üretim potansiyeli

Kısa adı URESA olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kırsal alanlarda ve tarımsal kesimde üretim ve kullanımının artırılmasını amaçlayan proje konusunda Proje Sorumlusu Prof. Dr. Ergün Demir katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Demir biyokütle enerjisi üretimi, Balıkesir ilinin biyokütle enerji üretim potansiyeli, Balıkesir'de üretilen hayvansal gübre ve diğer hayvansal bitkisel atıkların çevreye zarar vermeden biyokütle enerjisi üretiminde kullanılabilirliği konusunda açıklamalarda bulundu. AB'nin 2020 hedefi kapsamında Avrupa'da 2020 yılında kullanılan toplam enerjinin yüzde 20'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının planlandığını ve ülkemizin de bu kapsamda hızla bu alana yatırım yaptığını belirtti.

Avrupa ve Türkiye'de jeotermal enerji üretim ve kullanımı

Konferansın devamında projede görev alan Balıkesir Meslek Yüksek okulundan Dr. Öğr.Üyesi Fatmagül Tolun Avrupa ve Türkiye'de jeotermal enerji üretim ve kullanımı ile Türkiye ve Dünya'dan bu alandaki iyi uygulama örnekleri ve URESA projesi kapsamında hazırlanan jeotermal enerji eğitim modülü hakkında konferans verdi. Proje personellerinden Balıkesir Meslek Yüksekokulundan Öğr.Gör. Murat Sabri Saran ise Avrupa ve Türkiye'de güneş enerjisi potansiyeli ve üretimi ile bu konuda Avrupa'daki uygulamalar konusunda proje için hazırlanmış olan eğitim modülü ile ilgili konferansını sundu. Konferans, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Alp İmrek'in katılımcılara teşekkür belgelerini sunması ve katılan öğrencilere katılım sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.