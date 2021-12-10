BAÜN'de Yunus Emre anıldı

"2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Kent Konseyinin birlikte düzenlediği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de paydaşı olduğu Yunus Emre Şiir ve Resim Yarışması ödül töreni, BAÜN ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, yarışmaya katılan tüm eser sahiplerini tebrik ederken, etkinliğe destek olan kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Yazar Mustafa Özçelik'in Yunus Emre hakkında konferans verdiği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından da müzik dinletisi gerçekleştirilen programın sonunda Yunus Emre konulu şiir ve resim yarışmasında farklı alanlarda dereceye girenlere ödül ve başarı belgeleri takdim edildi.

BAÜN Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene; Balıkesir Vali Yardımcısı V. Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Narlı ile birlikte, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.