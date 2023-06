BAÜN'den iki yeni uluslararası anlaşma daha

BAÜN ile Bosna Hersek'te yer alan International University of Sarajevo ve Arnavutluk'ta yer alan "Ismail Qemali" University, Vlora arasında uluslararası iş birliği anlaşması imzalandı.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen imza törenlerine; Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Şahin ile merkez personeli katıldı.

BAÜN Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinasyonu ile gerçekleştirilen anlaşmalar ile kurumlar arasında ortak akademik çalışmalar ile öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Balıkesir Üniversitesi ile Bosna Hersek'te yer alan International University of Sarajevo arasında yapılan anlaşma, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile International University of Sarajevo Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım tarafından çevrim içi gerçekleştirilen törende imzalandı. Balıkesir Üniversitesi ile Arnavutluk'ta yer alan University of Vlora arasında yapılan anlaşmayı ise kurumlar adına BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile "Ismail Qemali" University, Vlora, Rektörü Prof. Dr. Roland Zisi imzaladı. Çevrim içi gerçekleşen imza törenine, Tiran Eğitim Müşaviri Metin Bulut da katıldı.

Gerçekleşen imza törenlerinde yapılan konuşmalarda iş birliği çalışmalarının değerine dikkat çekilerek, anlaşmaların kurumlar için hayırlı olması temennilerinde bulunuldu.

Yapılan yeni anlaşmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, anlaşmaların üniversite için hayırlı olması temennilerinde bulunarak, yapılan çalışmalarda emeği geçen personeline de teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, uluslararasılaşma çalışmaları sürecinde farklı kurumlarla anlaşmaların devam edeceğini belirtti.