BAÜN'lü Sporculardan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda büyük başarı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda da Balıkesir Üniversitesi öğrencileri toplamda 8 madalya kazandı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda sporcunun yer aldığı etkinlikte, büyükler erkek kategorisinde; Serdar Şayık 60 kg. K-1 birincisi olurken, büyükler kadın kategorisinde de Minel Akpınar 70 kg. K-1, Güler Deniz Topuz da 56 kg. Full Contact birincii olma başarısı gösterdi.

Turnuvada büyükler erkek kategorisinde; Abdullah Öncül 69 kg. Kick Light ikincisi olurken, aynı kategoride Emirhan Çoban 75 kg. Low Kick, Egehan Nebioğlu 75 kg. Full Contact, Muhammet Deha Kuşçu 54 kg. K-1 ve Barış Karaman da 63,5kg Low Kick üçüncüleri oldu.