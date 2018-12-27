BAÜN'ün yeni Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş oldu

1 Aralık'ta görev süresi dolan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir'in yerine Rektör olarak yardımcısı Prof. Dr. İlter Kuş atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan atama sonrasında Balıkesir Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş oldu.

30 Ekim 2014 yılında Balıkesir Üniversitesi'nde yapılan Rektörlük seçimlerinde 97 oyla üçüncü sırada yer alan Prof. Dr. Kerim Özdemir'in ataması 28 Kasım 2014 yılında YÖK tarafından yapılmıştı. Görev süresi boyunca Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünü sürdüren Prof. Dr. Kerim Özdemir'in 1 Aralık'ta görev süresi dolmuştu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İlter Kuş'un ataması yapıldı.

Prof. Dr. İlter Kuş kimdir

1970 yılında Adana'da doğdu. İlk ve orta dereceli eğitimini Adana'da tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 1995 yılı sonunda aynı anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999 yılında doktorasını tamamladı. 2000 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2005 yılında Doçentlik ünvanını aldı. 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda göreve başladı. 2010 yılında Profesörlük ünvanını aldı. 2009 yılından bu yana Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığını, 2013 yılından bu yana Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığını sürdüren Prof. Dr. İlter KUŞ, 2010-2011 yılları arasında İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında da Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yaptığı deneysel çalışmalarla nöroendokrin sistem üzerinde yoğunlaşan Prof. Dr. İlter KUŞ'un, SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki uluslararası makale sayısı 46, ulusal hakemli dergilerdeki makale sayısı 48'dir. 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır. Uluslararası makaleleri 583 adet atıf alan Prof. Dr. İlter KUŞ'un h-indeksi 15'tir. Evli ve iki çocuk babasıdır.