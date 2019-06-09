Bayram bitti, Kuzey Ege'de yoğunluk devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bayram bitmesine rağmen yoğunluk devam ediyor. Mavi bayraklı plajlar yurdun değişik yerlerinden gelen vatandaşlarla dolup taşıyor.

Kuzey Ege'de yoğunluk yaşanırken, Edremit ve Akçay, zaman zaman araç girişlerine kapatılmak zorunda kaldı. Kuzey Ege'nin en güzel mavi bayraklı Ören Plajı da yurdun değişik yörelerinden gelen vatandaşlarla doldu taştı. Yoğunluğun devam etmesi esnafları da sevindirdi.

Kütahya'dan geldiğini anlatan Ahmet Bayır, “Daha önceleri de geldiğimiz için tercih ettiğim yer Ören oldu. Burhaniye-Ören, mavisi yeşili ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edilebilecek bir yer” dedi.

Burhaniyeli Ahmet Nedim Hergül ise "Burhaniye, mavi bayrağı ile mavi denizi ile tertemiz suları ile yoğunlaşan Kuzey Ege'de bir turizm şehri olmaya başladı. Arkamızda Kazdağları, karşımızda Madra Dağları, masmavi bir deniz. Biz daha ne isteriz. Sizleri de Burhaniye'ye bekleriz” dedi.

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da "Kuzey Ege'nin en güzel yerindeyiz mavi ile yeşilin kesiştiği noktada, güzel bir bayram sezonu geçirdik. Mavi bayrağımızın sayesinde ümit ediyorum ki çok çok daha güzel insanlarımızı ağırlayacağız. Bu denizimizi, yeşilimizi İnşallah, muhafaza ederiz. Gelenlerimizi böyle ağırlarız” diye konuştu.