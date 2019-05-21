Bayram tatili dönemi için karayolları trafik güvenliği toplantısı yapıldı

Kuzey Ege'nin önemli trafik yollarının kesiştiği ve turizm merkezi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ramazan Bayramı ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla artacak trafik yoğunluğu sebebiyle alınması gereken tedbir ve önlemlerin görüşüldüğü Karayolları Trafik Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Söz konusu toplantıda, ilgili tüm otobüs firmalarının ve yolcu otobüsü sahiplerine yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması gibi konular başta olmak üzere gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıyı değerlendiren Kaymakam Öner, “İlçemizde Ramazan Bayramı ile başlayacak trafik yoğunluğunun öncelikle ölümlü trafik kazalarına sebebiyet vermemesi için şehirlerarası ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalarımıza gerekli uyarıları yaptık. Trafik düzenleme konusunda yetki ve sorumluluğu olan Emniyet, Jandarma teşkilatlarımız, Belediye Zabıta birimimiz ve vatandaşlarımıza ulaşım ve seyahat hizmeti sunan firma ve kurumlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik ve değişik hususları gözden geçirdik. Otobüs firmalarımız, sürücülerimiz ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın anlayışlarıyla ve alınacak önlemlerle birlikte ilçemizdeki trafik sorununu en aza indirgeyeceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu bir bayram tatili geçirmesini temenni ediyorum ve toplantıya katılan tüm temsilcilere teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantı Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Erol Büyüktopçu, Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Aktaş, Sahil Birlik Kooperatif Başkanı Şenol Kılcı, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar, Burhaniye'de bulunan şehir ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı otobüs firmalarının temsilcilerinin katılımlarıyla Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.