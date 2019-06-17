Bayram tatilinde Erdek'e 96 bin 427 araç giriş yaptı

Kaymakan Ekrem Çalık, bayram tatili boyunca Erdek'e 96 bin 427 aracın giriş yaptığını açıkladı.

Erdek'te alınan güvenlik ve asayiş tedbirleriyle vatandaşların ramazan bayramı tatilini huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirmeleri sağlandı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, geride bıraktığımız 9 günlük bayram tatilini değerlendirdi. Bayram için Erdek'i tercih eden tatilcilerin, ilçede huzurlu ve güvenli bir ortamda tatil yaptığının altını çizen Kaymakam Çalık, “İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ramazan bayramı öncesi günlük ilçemize giriş yapan araç sayısı ortalama 4 bin araç iken, ramazan bayramı boyunca günlük ortalama 10 bin araç olmuştur. Bayram tatilinin en yoğun günü 15 bin 149 araç ile 5 Haziran 2019 Çarşamba günü ölçülmüş, Bayram tatili boyunca toplam 96 bin 427 araç giriş yapmıştır. Ramazan bayramı tatili boyunca trafik tedbirleri yönünden mevcut olan 1 trafik ekibine, 1 ekip ve 1 Şahin motoru takviye edilerek, bayram tatilinin trafik yönünden huzur içerisinde geçirilmesine yönelik yoğun çaba harcanmıştır. Polis sorumluluk bölgesinde ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 3 adet yaralamalı trafik kazası gerçekleşmiş olup bu kazalarda 5 vatandaşımız yaralanmıştır. 106 araç ve sürücüsüne toplam 30 bin 885 TL ceza tatbik edilmiş, 18 araç trafikten men edilmiştir. Alkollü araç kullanan ve drift yapan 8 sürücünün belgesi gececi olarak geri alınmıştır” şeklinde konuştu.