Bayramda Kuzey Ege'de çadır ve karavan kampları doldu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuzey Ege'deki karavan ve çadır kamp alanlarında doluluk yaşanıyor. İç turizmin önemli destinasyonlarından Kuzey Ege'de tatillerini geçirmek isteyenler, çadır ve karavan kamplarında yoğunluk oluşturdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi arasındaki 145 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Kuzey Ege'ye tatilcilerin ilgisi artıyor. Bölgedeki kamp alanlarına çadırıyla ve karavanı ile gelerek konaklayanlardan gecelik kişi başı 250-300 lira kişi başı ücret alınıyor. Edremit Körfezi'nin en önemli tatil yerlerinden Burhaniye'deki Altın Kamp'ta konaklayanların sayısı 500'ü buldu.

Tatilciler, kuş ve böcek sesleri arasında ağaçların gölgesinde tatil yapmaktan mutlu olduklarını söylerken, Altın Kamp İşletmecisi Atilla Altın şu anda 500 kişiyi ağırladıklarını anlattı ve bayram için de yoğunluğun daha da artacağını söyledi. 9 yıldan beri kampa geldiklerini anlatan Yakup Akgün, 2014 yılından beri Altın Kamp'a geliyoruz. Burada, her şey güzel. Doğa kuş sesi, cıvıltı sesleri, insanların neşesi güler yüzü hiç değişmedi. Herkesi Altın Kamp'a bekliyoruz” dedi.

Ozan Köse de, “Biz Ankara'dan geliyoruz Altın Kamp için. İlk deneyimimizdi bizim için. Doğanın, ormanın içinde güzel bir deneyim oldu. Üçüncü günümüz ve bir hafta daha burada kalacağız. Kızımın da ilk kamp deneyimi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok keyifliyiz” dedi.

Hasan Uslu ise, “Buraya üçüncü gelişimiz. Geçen bayramda da buradaydık. Bizim için bayramda en iyi yerin burası olduğunu düşündük. Temiz hava. Gölgelik çok güzel. Buradaki ağaçlar muhteşem. İkinciyedir geliyoruz. Bayıldık buraya. Bursa'dan geliyoruz. Yakın bize. Gelişimiz buraya rahat oluyor. Bayramda en iyi yerin burası olacağını düşündük” diye konuştu.

İşletmeci Atilla Altın da, "Altınkamp'ta bizim sezonumuz biraz yavaş başladı. Ama şimdi bayramla beraber hızlanıyor. Şu an kapasitemiz yüzde 90'a yaklaşıyoruz. 500 kişi var aşağı yukarı. Tabii bayram başlayınca daha çok kişi gelecek. Onu bekliyoruz. Kimisi işte bayramda ailesi ile beraber geçirdikten sonra buraya gelecek. Ama, doluluk oranımız gayet iyi. Biraz daha da yerimiz var. Herkesi bekliyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Edremit Körfezi'nde Burhaniye Ören'i daha tanıtmak istiyoruz. Buranın doğal güzelliklerini en fazla kişiye hizmet olarak vermek istiyoruz. Tabii ki bizim müşterimiz buraya doğaya yakın bir ortam olduğu için tercih ediyorlar. İşte kuş sesleri, böcek sesleri, yeşillik, denize yakın olmak; bunları onlara sunuyoruz” dedi.