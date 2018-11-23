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BBP'de istifa rüzgarı

Bir süredir Büyük Birlik Partisi’nde sular durulmak bilmezken, Genel Başkan Mustafa Destici’ye karşı istifaların ardı arkası kesilmiyor.

Bir süredir Büyük Birlik Partisi'nde sular durulmak bilmezken, Genel Başkan Mustafa Destici'ye karşı istifaların ardı arkası kesilmiyor. BBP'de Genel Başkan Yardımcıları Doğan Ürgüp, Selahattin Şenliler, Haşim Yanar, Muhittin Acıcı ve Remzi Çayır'dan sonra bugün de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan istifa etti.


Ahmet Gürhan, istifa gerekçesini açıklamazken, sadece "Gördüğüm lüzum üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" şeklinde bir dilekçe ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Gürhan, istifasının sebeplerini daha sonra açıklayacağını belirtti.

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