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Belediye anonslar ile vatandaşları sosyal mesafe ve yoğunluk için uyardı

Balıkesir’de iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağının duyurulmasından sonra vatandaşlar sokaklara alışveriş için akın etti.

Balıkesir'de iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağının duyurulmasından sonra vatandaşlar sokaklara alışveriş için akın etti. Bazı iş yerleri önünde oluşan yoğunluk sonrasında Edremit Belediyesi anons sistemi üzerinden vatandaşları uyarmak zorunda kaldı


İçişleri Bakanlığının aldığı karar sonrasında 30 büyükşehirde saat 24.00 itibariyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde ilçede binlerce vatandaş ekmek, temel gıda, eczane ihtiyaçları için sokağa çıktı. Şehir merkezinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Edremit Belediyesi anons sistemi üzerinden sosyal mesafe ve iş yerleri önünde oluşan yoğunluklar nedeniyle duyurular yapıldı. Bir çok kişinin panik halinde yapılan anonslara rağmen sosyal mesafeye uymadığı ve yoğunluklar oluşturduğu gözlendi.

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