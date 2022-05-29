İhlas Haber Ajansı

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Belediye Başkanı Deveciler, Van Çalıştayı'na katıldı

CHP Genel Merkezinin düzenlediği ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da yapıldı.

CHP Genel Merkezinin düzenlediği ‘Belediye Başkanları Çalıştayı' Van'da yapıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'le birlikte 248 belediye başkanın katıldığı çalıştay 3 gün sürdü.


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından organize edilen 11'i Büyükşehir belediye başkanı toplam 248 il, ilçe Belediye Başkanının katıldığı çalıştayda, toplantı öncesi 13 ilçede Başkanlar gruplar halinde Van halkı ve esnafla buluştu. Çalıştay öncesi diğer belediye başkanları ile birlikte gruplar halinde Van'ın ilçelerini gezen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Halkın Belediye Başkanlarıyla Van'da gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, kimlikli ve yaşanabilir kentleri oluşturmak için deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Yarının aydınlık Türkiyesini birlikte başaracağız” dedi.

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